Tobias Schlotz

Warum gute Führung nicht automatisch zur Beförderung führt - das CAREER STANDOUT PROGRAM setzt auf strategische Positionierung

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Heidelberg/Plüderhausen (ots)

Der zertifizierte Trainer Tobias Schlotz bietet ab Mai 2026 ein sechsmonatiges Entwicklungsprogramm für Führungskräfte an, die ihre Karriere beschleunigen wollen. Das "Career Standout Program" kombiniert klassische Führungsqualifikation mit strategischer Selbstpositionierung und richtet sich an Führungskräfte, die trotz guter Arbeit bei Beförderungen übergangen werden. Der Ansatz adressiert ein verbreitetes Phänomen im mittleren Management: Fachlich kompetente Führungskräfte erreichen ihre operativen Ziele, werden aber bei der Besetzung höherer Positionen nicht berücksichtigt. Studien der Unternehmensberatung McKinsey zeigen, dass bei Beförderungsentscheidungen neben Leistung zunehmend strategische Sichtbarkeit und die Fähigkeit zur Kulturgestaltung ausschlaggebend sind. "Beförderungen gehen nicht an die besten Führungskräfte, sie gehen an die sichtbarsten Change-Gestalter", erklärt Schlotz, der als Leiter der Leadership-Trainings bei der Business Performance Academy arbeitet. "Das Problem ist nicht die Fähigkeit der Führungskräfte. Das Problem ist, dass niemand sie als strategische Partner wahrnimmt, solange sie im operativen Geschäft beschäftigt sind." Das Programm identifiziert vier typische Verhaltensmuster, die Karrierefortschritte behindern: Führungskräfte, die Probleme geräuschlos lösen, statt ihre Lösungskompetenz sichtbar zu machen. Personen, die als Stabilisatoren fungieren, aber nicht aktiv Kultur gestalten. Manager, die hart im System arbeiten, statt strategisch am System. Sowie Führungskräfte, die gut führen, aber nicht als Veränderungsgestalter wahrgenommen werden. "Diese Muster führen dazu, dass Führungskräfte auf ihrer aktuellen Position unersetzbar werden - aber genau deshalb nicht befördert werden", sagt Schlotz. Sein Ansatz zielt darauf ab, diese Dynamik zu durchbrechen. Das sechsmonatige Programm gliedert sich in fünf Phasen. Es beginnt mit einem kostenlosen Strategiegespräch zur Analyse der individuellen Karrieresituation. In den ersten zwei Monaten liegt der Fokus auf modernen Führungskompetenzen und der Entwicklung eines persönlichen Karriereplans. Teilnehmende lernen die Kommunikationsweise höherer Führungsebenen kennen und entwickeln ihre strategische Positionierung. Im dritten Monat, im Juli, folgt ein intensiver Doppeltag mit Übernachtung, der Elemente wie Körpersprache, Emotionen und Breathwork einbezieht. Diese Grenzerfahrungen sollen die innere Souveränität für höhere Positionen stärken. Schlotz setzt dabei auf körperliche Herausforderungen als Katalysator für mentale Entwicklung. Die Monate vier und fünf fokussieren auf die Ausbildung zum internen Change Agent. Teilnehmende erhalten Werkzeuge der Organisationsentwicklung und bauen ein Portfolio an Veränderungsprojekten auf, das für interne Bewerbungen genutzt werden kann. Im sechsten Monat erfolgt eine Abschlusspräsentation mit Zertifizierung. Insgesamt umfasst das Programm sieben Trainingstage, einen Transformations Doppeltag und sechs persönliche Einzelcoachings. Teilnehmende erhalten ein Change-Agent-Toolkit sowie ein Leadership-Zertifikat als dokumentierten Nachweis ihrer Entwicklung. Nach Programmende haben sie Zugang zum Leadership-Expert-Circle, einem Netzwerk für weiteren Austausch. Schlotz unterscheidet seinen Ansatz bewusst von klassischen Führungstrainings. "Die meisten Führungsprogramme machen Führungskräfte besser - aber nicht sichtbarer. Wir arbeiten an beidem: an exzellenter Führung und an strategischer Positionierung als Change-Gestalter." Der Trainer verfügt über eine Train-the-Trainer-Qualifikation und hat in 15 Jahren über 1.000 Trainingstage durchgeführt. Seine Spezialisierung liegt auf situativer Führung und Karriere-Positionierung. Schlotz bringt mehrjährige Praxiserfahrung aus einem Familienunternehmen mit, wo er die Herausforderungen unsichtbarer Führungskräfte direkt beobachtet hat. Nach Angaben von Schlotz übernehmen 73 Prozent der Programmteilnehmer innerhalb von 24 Monaten erweiterte Verantwortung. Die durchschnittliche Gehaltssteigerung liege bei 18 Prozent innerhalb von 18 Monaten. 89 Prozent würden zu Transformationsprojekten hinzugezogen. Die Weiterempfehlungsrate betrage 96 Prozent. Teilnehmende berichten von messbaren Karrierefortschritten. "Als ich mit 34 Bereichsleitung wurde, dachte ich, gute Arbeit würde automatisch zur Beförderung führen. Das Training zeigte mir, wie ich mich als Change-Gestalterin positioniere. Innerhalb von 14 Monaten wurde ich zur Geschäftsführerin befördert", sagt Sarah M., heute Geschäftsführerin. Ein anderer Teilnehmer berichtet: "Nach dem Programm wurde ich zu Transformationsprojekten hinzugezogen. 18 Monate später saß ich im Vorstand." Das Programm reiht sich in einen gesellschaftlichen Trend ein, der Führungsqualifikation zunehmend mit Selbstvermarktung verbindet. In Zeiten flacherer Hierarchien und häufigerer Umstrukturierungen reicht fachliche Kompetenz allein oft nicht mehr aus. Sichtbarkeit, Netzwerke und die Fähigkeit, sich als Gestalter zu positionieren, gewinnen an Bedeutung. Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen die Relevanz strategischer Selbstpositionierung. Forschungsarbeiten der Harvard Business School zeigen, dass bei Beförderungsentscheidungen auf höhere Managementebenen neben Leistung auch die Wahrnehmung als strategischer Denker und Kulturgestalter entscheidend ist. Wer nur als operativer Umsetzer gilt, wird seltener für Führungsrollen in Betracht gezogen. "In den nächsten 18 Monaten werden mehr Führungspositionen neu besetzt als in den letzten zehn Jahren", erklärt Schlotz mit Verweis auf den demografischen Wandel und anstehende Generationswechsel in Unternehmen. "Wer jetzt investiert, hat einen Vorsprung." Das Programm startet im Mai 2026 und ist auf maximal zwölf Teilnehmer begrenzt. Schlotz bietet eine Wirksamkeitsgarantie: Wer nach drei Monaten keine erkennbaren Fortschritte in Führungskompetenz und strategischer Positionierung feststellt, erhält eine Rückerstattung. Die Investition bewegt sich im mittleren vierstelligen Bereich und ist auf der Website einsehbar. Weitere Informationen zum Career Standout Program und zum kostenlosen Strategiegespräch sind auf der Website verfügba: careerstandout.de

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