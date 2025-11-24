PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Rentendebatte: Die Bundesregierungmuss sich ehrlich machen

Straubing (ots)

Dass die Union jetzt ein so zerstrittenes Bild abgibt, daran ist sie selbst schuld. Friedrich Merz hat seinem Vorgänger Olaf Scholz Führungsschwäche vorgeworfen. Heute wirkt er selbst führungsschwach. Auch den eigenen Leuten hat die Unionsspitze zu lange falsche Versprechungen gemacht. Erst bestärkte die Unionsspitze die Jungen darin, bei der Rente auf Generationengerechtigkeit zu pochen. Dann winkte das Kabinett den Gesetzentwurf durch und sorgt damit jetzt für Krach. Dass die Junge Gruppe die Pläne kritisch sieht, ist jedoch seit Monaten bekannt.

