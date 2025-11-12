PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

EU-Migrationspakt - Ein Solidaritätsprinzip ohne Solidarität funktioniert nicht

Straubing (ots)

In der aufgeladenen Debatte um Zuwanderung wird der Plan zur Umverteilung nicht mehr nur als technische Aufgabe betrachtet. Er ist hochpolitisch in einer Zeit, in der etliche Politiker von Warschau bis Den Haag versuchen, mit Extremvorschlägen jene Wähler milde zu stimmen, die sich populistischen Brandstiftern anschließen. (...) Je näher Juni 2026 rückt, desto lauter schreien die Regierungen Nein - und fordern Ausnahmen. Wie soll aber ein auf Solidarität basierendes Prinzip funktionieren oder gar zu einem Erfolg werden, wenn jeder nur auf den anderen zeigt? Gar nicht.

  • 12.11.2025 – 15:42

    Feuergefecht von Erding - Abwarten und Tee trinken ist ein bisschen zu wenig

    Straubing (ots) - Nirgends steht geschrieben, dass Parlamente erst dann aufklären und bewerten dürfen, wenn Staatsanwälte - zuweilen erst nach geraumer Zeit - zu einem Ergebnis gekommen sind. Die Öffentlichkeit fühlt sich jedenfalls bei solch spektakulären Fällen wie dem Gefecht zwischen Bundeswehr und Polizei von Erding mit dem Hinweis "Abwarten" nicht gut ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 16:13

    Cyberkriminalität: Völlig schutzlos ist man nicht

    Straubing (ots) - Völlig schutzlos ist man nicht, aber Privatpersonen und auch Unternehmen reagieren oft zu spät, obwohl eine einfache (und kostenlose) Aktualisierung ihres Systems vielfach schon reichen würde. "Weiterhin zu sorglos" sind vor allem kleinere und mittlere Unternehmen, warnt das BSI, man mache es den Angreifern "zu leicht". So dringen Cyberkriminelle in die IT-Systeme ein, verschlüsseln die Datensätze ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 14:25

    Bayerischer Haushalt: Freistaat profitiert von Schulden, die Berlin macht

    Straubing (ots) - Dass Bayern in den kommenden zwei Jahren trotz der vom Bund gelockerten Schuldenbremse ohne neue Kredite auskommen will, ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Das finanzpolitische Heil in Milliarden von der Bank zu suchen, ist zwar spätestens seit dem Billionen-Sündenfall der Bundesregierung salonfähig geworden, eine nachhaltige Finanzpolitik ist ...

    mehr
