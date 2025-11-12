PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Feuergefecht von Erding - Abwarten und Tee trinken ist ein bisschen zu wenig

Straubing (ots)

Nirgends steht geschrieben, dass Parlamente erst dann aufklären und bewerten dürfen, wenn Staatsanwälte - zuweilen erst nach geraumer Zeit - zu einem Ergebnis gekommen sind. Die Öffentlichkeit fühlt sich jedenfalls bei solch spektakulären Fällen wie dem Gefecht zwischen Bundeswehr und Polizei von Erding mit dem Hinweis "Abwarten" nicht gut bedient. In Bälde erwartet sie Auskunft, ob überhaupt jemand an dem Desaster schuld war.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

