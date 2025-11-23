PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Eine (letzte) Chance für die katholische Kirche in Deutschland

Straubing (ots)

Die beschlossene Synodalkonferenz in der katholischen Kirche ist mehr als irgendein neues Gremium. Sie ist der Versuch, dem Synodalen Weg eine dauerhafte Struktur zu geben - und damit die chronische Reformmüdigkeit der katholischen Kirche in Deutschland zu durchbrechen. (...) Dabei könnte sie für die Kirche eine letzte große Chance sein, Synodalität nicht nur zu beschwören, sondern zu praktizieren. Nicht gegen Rom, aber auch nicht im vorauseilenden Gehorsam. Es handelt sich um ein spannendes Experiment. Jeder, dem daran gelegen ist, dass die Kirche auch in Zukunft noch eine Rolle in der Gesellschaft spielt, kann nur hoffen, dass es gelingt - und die katholische Kirche in Deutschland noch fähig ist, sich aus ihrer Existenzkrise zu befreien.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

