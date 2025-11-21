PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

20 Jahre nach Angela Merkels Wahl zur Kanzlerin - Ihre Versäumnisse werden immer klarer

Straubing (ots)

Während auf der einen Seite Dinge mit etwas Abstand verklärt werden, werden auf der anderen Seite die Versäumnisse von Angela Merkels Kanzlerschaft immer deutlicher. Und dabei geht es nicht nur um die Migrationsfrage, auch wenn es eine eindeutige Verbindung zwischen ihrer "Wir schaffen das"-Entscheidung, dem Erstarken der AfD und einer generellen wachsenden Demokratieverdrossenheit gibt. Da geht es auch um daraus resultierende, immer schwieriger werdende Regierungsbildungen, es geht um investitionsarme Jahre, um Vernachlässigung der Infrastruktur - und auch um eine unter ihr begonnene Kultur der Alternativlosigkeit, des ausbleibenden Diskurses.

