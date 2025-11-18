Straubinger Tagblatt

Zum Schutz der Kinder braucht es konkrete gesetzliche Vorgaben

Straubing (ots)

Die Dimension des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen wird immer grausamer. Täglich werden in Deutschland rund 50 Mädchen und Buben Opfer sexueller Übergriffe. (...) Dass Bundesfamilienministerin Karin Prien nun verstärkt auf Aufklärung, bessere Datengrundlagen und konkrete Empfehlungen setzt, ist zu begrüßen. (...) Notwendig sind etwa konkrete gesetzliche Vorgaben für verpflichtende technische Schutzmaßnahmen auf allen Endgeräten und Plattformen, die Kinder nutzen, zum Beispiel Jugendschutzfilter und wirksame Altersverifikationen, die von den Anbietern automatisch und kontrolliert eingerichtet werden. Die Politik muss die Unternehmen verpflichten, private Chats für Minderjährige besser zu schützen und kindgerechte Voreinstellungen als Standard zu setzen.

