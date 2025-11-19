Ukrainer
Die Entscheidung, neu ankommenden Ukrainern künftig abgesenkte Asylbewerberleistungen statt Bürgergeld zu zahlen, spart auf dem Papier Millionen. Tatsächlich aber werden Menschen damit in weniger stabile Lebensverhältnisse gedrängt: Es fehlt an gezielten Arbeitsmarktprogrammen, Integration wird erschwert, viele Familien stehen vor einer schärferen finanziellen Unsicherheit.Die unmittelbaren Kosteneinsparungen gehen auf Dauer zulasten der Gesellschaft.
