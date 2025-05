Lidl

Neuer Markenauftritt: CRIVIT auf dem Weg zur stärksten Bewegungsmarke in Europa

Bad Wimpfen (ots)

Die Marke CRIVIT präsentiert den Start der ersten internationalen Omnichannel-Kampagne "FIND YOUR MOVE". Die Kampagne bringt die Freude an der Bewegung auf TV-Bildschirme, Social Media und in Lidl-Filialen in über 30 Ländern. Auch der neu gestaltete Online-Shop lädt dazu ein, Bewegung neu zu entdecken. Die Neuausrichtung ist ein entscheidender Schritt von CRIVIT auf dem Weg zur stärksten Bewegungsmarke in Europa.

Bewegung neu erleben

Die CRIVIT-Kampagne setzt darauf, Menschen wieder für Bewegung zu begeistern, da körperliche Aktivität zunehmend zu kurz kommt. Viele Menschen verbringen ihre Zeit am Schreibtisch oder suchen Ablenkung am Smartphone. CRIVIT inspiriert dazu, Bewegung als Quelle von Freude und Energie zu erleben. Die Kampagne zeigt in dynamischen Motiven vielseitige Sportarten und Aktivitäten wie Fitness, Radsport, Camping, Outdoor, Laufen, Fun und Teamsport, Wintersport sowie Wassersport und deckt damit das breite Produktsortiment von CRIVIT ab. Zum Kampagnentrailer geht es hier: Find your move.

Neuer Markenauftritt: Aktivität und Freude im Mittelpunkt

Mit dem Launch der Kampagne startet CRIVIT einen eigenständigen Markenauftritt, der unter anderem auf den markeneigenen Social-Media-Kanälen auf Instagram, Facebook und YouTube sichtbar wird. Die Marke steht für einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem Spaß, Leichtigkeit und ein bewusster Lebensstil im Mittelpunkt stehen - nicht der Leistungsdruck. CRIVIT ermutigt dazu, neue Sportarten auszuprobieren und die persönliche Bewegungsroutine zu entwickeln. Egal ob Einsteiger oder Aktivsportler: CRIVIT begleitet jeden dabei, Bewegung zu einem festen Bestandteil des Lebens zu machen. Denn Bewegung ist so individuell wie jeder Mensch selbst - und ein entscheidender Schlüssel für das persönliche Wohlbefinden.

"CRIVIT entwickelt sich zu einer eigenständigen Marke, die Bewegung für alle zugänglich macht - mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis und einem klaren Fokus auf den Menschen. Mit der zentralen Botschaft "FIND YOUR MOVE" und einer internationalen Kampagne verfolgen wir eine langfristige Vision: CRIVIT zur stärksten Bewegungsmarke in Europa zu etablieren", sagt Martin Alles, Geschäftsleiter Marke bei Lidl International.

Omnichannel-Integration für ein nahtloses Kauferlebnis

Die neue Markenausrichtung ist in die Omnichannel-Strategie von Lidl eingebunden: Lidl-Filialen in über 30 Ländern bieten hochwertige Sportbekleidung und Equipment von CRIVIT an. Gleichzeitig geht das Redesign des Online-Shops in Deutschland, Frankreich, Tschechien, der Slowakei, Polen, den Niederlanden und Belgien live. Kunden finden hier nicht nur Produkte, sondern auch Inspiration und wertvolle Inhalte rund um CRIVIT und die Lidl Non-Food-Welten.

"Lidl in Deutschland freut sich darauf, Teil der Erfolgsgeschichte von CRIVIT zu sein. Mit CRIVIT setzen wir uns dafür ein, Sport und Bewegung für alle leicht zugänglich zu machen. Wir glauben an die Kraft dieser starken Marke und ihr Potenzial, Menschen zu einem aktiveren Lebensstil zu inspirieren - zum besten Preis-Leistungsverhältnis", ergänzt Steffen Graf, Leiter Non Food der Lidl Dienstleistung GmbH und Co. KG.

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

Über CRIVIT:

Die Marke CRIVIT - erhältlich bei Lidl - bietet ein einzigartiges Sortiment an Sportbekleidung und Equipment für eine Vielzahl an Aktivitäten und Sportarten. Ob Fitness, Fahrrad, Camping und Outdoor, Laufen, Fun- und Teamsport, Wintersport oder Wassersport: CRIVIT stellt alles für einen aktiven Lebensstil bereit - und das zum besten Preis-Leistungsverhältnis. Als Partner, der zu Bewegung motiviert, stellt CRIVIT das individuelle Well-Being in den Mittelpunkt und inspiriert alle dazu, auf die eigene Art aktiv zu sein. Bewegung. Sport. Well-Being. Mit CRIVIT.

