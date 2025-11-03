PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ARD Das Erste

"maischberger" am Dienstag, 4. November 2025, 22:50 Uhr im Ersten

München (ots)

Die Gäste:

Britta Haßelmann (Bündnis 90/Die Grünen, Fraktionsvorsitzende)
Stephan Mayer (CSU, Bundestagsabgeordneter)
René Obermann (Airbus-Aufsichtsratsvorsitzender)
Hubertus Meyer-Burckhardt (Moderator und TV-Produzent)
Jagoda Marinic (Autorin)
Jan Philipp Burgard (Die Welt)

"Stadtbild"-Debatte und Sozialreformen: Belastungsprobe für Schwarz-Rot?
Darüber diskutieren: die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Britta Haßelmann, und der CSU-Bundestagsabgeordnete Stephan Mayer.

Rüstungspolitik: Chance für Deutschlands Wirtschaft?
Im Studio: Topmanager René Obermann.

Es kommentieren: der Moderator und TV-Produzent Hubertus Meyer-Burckhardt, die Autorin Jagoda Marinic und der Chefredakteur der WELT, Jan Philipp Burgard.

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Fotos unter:  www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de

Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

