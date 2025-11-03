ARD Das Erste

"maischberger" am Dienstag, 4. November 2025, 22:50 Uhr im Ersten

Bild-Infos

München (ots)

Die Gäste: Britta Haßelmann (Bündnis 90/Die Grünen, Fraktionsvorsitzende) Stephan Mayer (CSU, Bundestagsabgeordneter) René Obermann (Airbus-Aufsichtsratsvorsitzender) Hubertus Meyer-Burckhardt (Moderator und TV-Produzent) Jagoda Marinic (Autorin) Jan Philipp Burgard (Die Welt) "Stadtbild"-Debatte und Sozialreformen: Belastungsprobe für Schwarz-Rot? Darüber diskutieren: die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Britta Haßelmann, und der CSU-Bundestagsabgeordnete Stephan Mayer. Rüstungspolitik: Chance für Deutschlands Wirtschaft? Im Studio: Topmanager René Obermann. Es kommentieren: der Moderator und TV-Produzent Hubertus Meyer-Burckhardt, die Autorin Jagoda Marinic und der Chefredakteur der WELT, Jan Philipp Burgard. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell