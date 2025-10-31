ARD Das Erste

"hart aber fair"

am Montag, 3. November 2025, 21:00 Uhr, live aus Köln

München (ots)

Moderation: Louis Klamroth

Das Thema: Notfall Pflege - wer sorgt für ein Altern in Würde?

Die Gäste:

Karl-Josef Laumann (CDU, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen

Andrea Sawatzki (Schauspielerin und Schriftstellerin, hat ihren an Demenz erkrankten Vater gepflegt)

Stella Merendino (Die Linke, Bundestagsabgeordnete und Krankenpflegerin)

Eckart von Hirschhausen (Arzt und Fernsehmoderator, präsentiert die ARD-Doku "Hirschhausen und das große Vergessen" über Demenz)

Rainer Heydenreich (lebt seit vier Jahren mit der Diagnose Alzheimer)

Bernd Meurer (Präsident Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste)

Direkt nach der Eckart-von-Hirschhausen-Doku: Unsere Gesellschaft wird immer älter. Es gibt immer mehr Pflegebedürftige. Mindestens 1,8 Millionen Menschen in Deutschland sind an Demenz erkrankt. Wie können sie am besten unterstützt und versorgt werden? Neun von zehn Pflegebedürftigen werden zu Hause betreut, nur zehn Prozent im Heim. Was kann für pflegende Angehörige getan werden? Wie muss unser Pflegesystem verbessert werden, damit alle in Würde alt werden können?

So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de, Homepage: www.hartaberfair.de

