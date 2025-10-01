PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmhinweise Sonntag, 2. November 2025, 15.50 Uhr
Aktion Mensch - Glückszahlen der Woche und Sonntag, 9. November 2025, 18.55 Uhr
Aktion Mensch - Glückszahlen der Woche

Mainz (ots)

Bitte beachten Sie die aktualisierten Programmtexte:

Sonntag, 2. November 2025, 15.50 Uhr 
Aktion Mensch - Glückszahlen der Woche 
Moderation: Rudi Cerne

Melena ist zehn Jahre alt und hat Spaß daran, mit Medien zu experimentieren. In einem Workshop in Hamburg gestaltet sie heute aus eigenen Fotos ein Magazin-Cover. 



Sonntag, 9. November 2025, 18.55 Uhr 
Aktion Mensch - Glückszahlen der Woche 
Moderation: Rudi Cerne

Jade ist neun und liebt es, kreativ zu sein. Beim Ferienprogramm des KinderKulturClubs in Berlin entdeckt sie mit anderen Kindern Kunst und Kultur. Heute werden Fächer gebastelt.

