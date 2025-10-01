ZDF

"maybrit illner" im ZDF: Was bringt Europa Sicherheit?

Es scheint so, als habe US-Präsident Trump die Geduld mit Wladimir Putin verloren: Die Ukraine könne den Krieg doch gewinnen, denn Russland sei nur ein Papiertiger, postete er jüngst. Putins Nein zu Verhandlungen, die MiGs und Drohnen im Nato-Luftraum und wohl nicht zuletzt sein Gespräch mit Wolodymyr Selenskyj in New York bringen Trump offenbar wieder näher an die Koalition der Willigen. Für wie lange? Die Europäer beraten in Kopenhagen und suchen nach Antworten auf die russische Bedrohung. "Zwischen Krieg und Frieden – was bringt Europa Sicherheit?" ist am Donnerstag, 2. Oktober 2025, 22.20 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.

"Wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im Frieden", so beschreibt Bundeskanzler Friedrich Merz die Lage. Nun sein Plan: Die Ukraine-Hilfe soll zukünftig mit einem Kredit bezahlt werden, für den die eingefrorenen russischen Milliarden als Sicherheit dienen.

Kann Europa auf eine Art Rückkehr von Trump hoffen? Wie müssen Nato und EU auf Putins Provokationen antworten? Wozu ist die Nato in der Lage? Und wie abwehrbereit sind Europa und seine 27 Mitgliedsstaaten?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind Manfred Weber, Fraktions- und Parteivorsitzender der EVP, der Linken-Vorsitzende Jan van Aken, die Politikwissenschaftler Claudia Major und Peter R. Neumann sowie die ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf.

Die Sendung "maybrit illner" wird mit Untertiteln und im ZDF-Streaming-Portal mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

