ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 40/25

Mainz (ots)

Woche 40/25

Do., 2.10.

Bitte geänderten Programmablauf ab 21.45 Uhr beachten:

21.45     heute journal

22.20     maybrit illner   (VPS 22.15)

23.20     Markus Lanz   (VPS 23.15)

 0.35     heute journal update   (VPS 0.30)

 0.50     Nahschuss   (VPS 0.45)

 2.45     Midsommar   (VPS 2.35)

 5.00     hallo deutschland   (VPS 4.50)

 5.20-    Bibi und Tina
 5.45



Woche 43/25

Sa., 18.10.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

17.35     ZDF.reportage   (HD/UT)
          Frankfurt Flughafen
          Menschen, Maschinen und Mega-Ausbau
          Film von Inken Klinge und Andrea Meuser
          Deutschland 2025
          Im Streaming: 17. Oktober 2025, 09.00 Uhr bis 17. Oktober 2030

(Bitte auch für die Wiederholung am So., 19.10., 5.00 Uhr beachten.)



Woche 44/25

Sa., 25.10.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

17.35     ZDF.reportage   (HD/UT)
          TÜV in Neukölln
          Zwischen Kiez und Karossen
          Film von Linda Jeschonneck, Anna Mohme und Heike Raab
          Deutschland 2025
          Im Streaming: 24. Oktober 2025, 09.00 Uhr bis 24. Oktober 2030

(Bitte auch für die Wiederholung am So., 26.10., 5.00 Uhr beachten.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

