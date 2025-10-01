ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 40/25

Mainz (ots)

Woche 40/25 Do., 2.10. Bitte geänderten Programmablauf ab 21.45 Uhr beachten: 21.45 heute journal 22.20 maybrit illner (VPS 22.15) 23.20 Markus Lanz (VPS 23.15) 0.35 heute journal update (VPS 0.30) 0.50 Nahschuss (VPS 0.45) 2.45 Midsommar (VPS 2.35) 5.00 hallo deutschland (VPS 4.50) 5.20- Bibi und Tina 5.45 Woche 43/25 Sa., 18.10. Bitte neuen Ausdruck beachten: 17.35 ZDF.reportage (HD/UT) Frankfurt Flughafen Menschen, Maschinen und Mega-Ausbau Film von Inken Klinge und Andrea Meuser Deutschland 2025 Im Streaming: 17. Oktober 2025, 09.00 Uhr bis 17. Oktober 2030 (Bitte auch für die Wiederholung am So., 19.10., 5.00 Uhr beachten.) Woche 44/25 Sa., 25.10. Bitte neuen Ausdruck beachten: 17.35 ZDF.reportage (HD/UT) TÜV in Neukölln Zwischen Kiez und Karossen Film von Linda Jeschonneck, Anna Mohme und Heike Raab Deutschland 2025 Im Streaming: 24. Oktober 2025, 09.00 Uhr bis 24. Oktober 2030 (Bitte auch für die Wiederholung am So., 26.10., 5.00 Uhr beachten.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell