recalm GmbH

Investition in zukunftsweisende Audiotechnologie

recalm sichert sich 3 Millionen Euro für die Expansion Ihrer Audio und Kommunikationslösungen für Maschinengeräteführer

Hamburg (ots)

Die recalm GmbH sichert sich im Rahmen der Serie-A-Finanzierungsrunde ein Investment von über 3 Millionen Euro. Das Investment erfolgt durch den IBG Risikokapitalfonds IV, gemanagt von bmp Ventures AG, sowie durch SymbiaVC, dem Investmentarm der Barbara Peifer Privatstiftung, sowie durch die bestehenden Investoren Silvercrown Capital SE, dem VC-Investmentarm der Bernard Krone Holding SE & Co. KG und GREENEERING INVEST AG. Durch die Beteiligung kann recalm die Vision, Lärm in Klang zu verwandeln, weiter vorantreiben und einen eigenen Produktionsstandort in Barleben bei Magdeburg (Sachsen-Anhalt) realisieren.

Die steigende Nachfrage und die Listung bei renommierten Maschinenherstellern wie Sennebogen, Kaiser und Menzi Muck machen diesen Schritt erforderlich. Auf 800 Quadratmetern Hallenfläche werden künftig Einkauf, Produktion und Logistik gebündelt. Gleichzeitig bleibt der Standort Hamburg das Zentrum für Forschung und Entwicklung der ANCOR-Technologie. Die ANCOR-Technologie bildet die Basis für die kontinuierliche Weiterentwicklung von recalm's Softwarelösung. Als Erweiterung des bestehenden Produktportfolios wird die Software als Kabinenintegrationslösung ANCOR Custom 2026mit führenden Bau- und Landmaschinenherstellern wie z.B. Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH auf den Markt gebracht.

Investition unterstreicht Marktreife und -akzeptanz

"Mit der Unterstützung von SymbiaVC und bmp Ventures setzen wir in Barleben einen Meilenstein für nachhaltige Produktion und strategisches Wachstum. Unsere hohe Entwicklungstiefe im Hard- und Softwarebereich wird durch die eigene Produktion optimal erweitert. So gewährleisten wir höchste Qualität bei bestmöglichen Preisen. Diese Investition ist ein klares Zeichen für die Marktreife und -akzeptanz unserer Produktlösung und bringt uns dem Ziel näher, die Branche mit zukunftsweisenden Lösungen zu transformieren." - Marc von Elling, CEO recalm.

Eike Böljes von bmp Ventures ergänzt: "In Fahrerkabinen herrscht enorme Lärmbelästigung bei gleichzeitig steigendem Kommunikationsbedarf - diese zwei Herausforderungen löst recalm mit dem einzigartigen Audiosystem ANCOR. Durch den Einsatz von Active Noise Cancelling und hochwertiger Kommunikationstechnologie werden Arbeitsabläufe optimiert und die Gesundheit der Maschinenführer geschützt. Wir bei bmp freuen uns, recalm bei der Transformation von Bau-, Land- und Forstmaschinen begleiten zu können."

Die Beteiligung von SymbiaVC unterstreicht die Begeisterung für die Produktlösungen von recalm. Als zufriedener Kunde hat Pfeifer im Materialumschlag auf Sennebogenmaschinen bereits von den Vorteilen der Technologie profitiert und unterstreicht mit der Beteiligung das Vertrauen in das Unternehmen und sein weiteres Wachstumspotenzial. Eine Statistik aus dem Nutzerverhalten zeigt, dass die Fahrer der Pfeifer Gruppe 4.8% der Arbeitszeit Funk nutzen. Mit dem neuen ANCOR Funkmodul konnten sie durchschnittlich 23 Minuten an Effizienz pro Tag gewinnen, da Arbeitszyklen der Maschine bei Nutzung des Funkgeräts nicht unterbrochen werden müssen. Dies entspricht 9 Arbeitstagen pro Jahr.

Mit diesem Investment stärkt recalm seine Marktposition für Audio -und Kommunikationslösungen in Fahrerarbeitskabinen. Die Partnerschaft mit bmp Ventures und SymbiaVC verstärkt zudem Branchenexpertise, wertvolle Netzwerke und operative Unterstützung, um durch die Integration der Softwarelösung die Serienproduktion und Geschäftsentwicklung zu skalieren.

Interessierte können weitere Informationen unter www.recalm.com finden oder sich direkt an den Pressekontakt wenden.

Über recalm

Die recalm GmbH entwickelt innovative Audiotechnologien für Maschinen- und Fahrzeugkabinen. Die patentierte ANCOR Headrest-Lösung ermöglicht eine revolutionäre Verbesserung der Kommunikation und des Komforts, darunter aktive Lärmminderung, eine komfortable Freisprecheinrichtung und eine reibungslose Anbindung an Funksysteme ohne den Arbeitszyklus der Maschine zu unterbrechen. Kernkompetenz des Unternehmens ist die ANCOR Software. Zukünftig kann diese individuell auf performanten Head-Units von Bau- und Landmaschinen integriert werden.

Über die IBG-Fonds

Die IBG-Fonds mit Sitz in Magdeburg sind die Risikokapitalfonds des Landes Sachsen-Anhalt. Sie unterstützen junge, innovative Technologieunternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial und Sitz in Sachsen-Anhalt durch Beteiligungskapital. Ende 2023 wurde der neue Risikokapitalfonds RKF IV mit einem Volumen von 63 Mio. EUR aufgelegt. Dieser wird aus Mitteln des Landes Sachsen-Anhalt und der Europäischen Union finanziert und investiert in Startups in den Phasen Seed, Early Stage und Wachstum. Das Management der IBG-Fonds erfolgt durch die bmp Ventures AG.

Über bmp Ventures

bmp Ventures gehört zu den erfahrensten Venture-Capital-Investoren in Deutschland und blickt auf mehr als 250 Beteiligungen in nahezu allen Technologiesegmenten zurück, wobei der Großteil in der Frühphase angesiedelt ist. Neben direkten Beteiligungen hat bmp auch Risikokapitalfonds für die KfW Bankengruppe und die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft verwaltet. Aktuell managt bmp die IBG-Fonds in Sachsen-Anhalt und beschäftigt rund 20 Mitarbeiter an den Standorten Berlin und Magdeburg.

Über SymbiaVC

SymbiaVC ist der Venture Capital Arm einer österreichischen Familienprivatstiftung. Unser Anspruch ist es der bahnbrechende Partner für ehrgeizige Köpfe und florierende Teams zu sein und gleichzeitig ein nahrhaftes Umfeld für die Schaffung einer wertvollen Zukunft zu bieten. Unsere Zielbranchen reichen von ClimaTech, DeepTech und ConstructionTech bis hin zu Logistik, IndustrialTech und Automatisierung entlang der Wertschöpfungskette Holz. Wir glauben an die Unterstützung von Menschen, die unermüdlich daran arbeiten, sich zu verändern, zu verbessern und neues Denken zu initiieren. Wir bieten dabei ein unterstützendes Umfeld, das es uns ermöglicht, diese Branche, wie wir sie kennen, langfristig neu zu definieren.

