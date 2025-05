LEONINE Studios

BALLERINA feiert sensationelle Deutschlandpremiere in Berlin

München (ots)

Ein Abend, den man so schnell nicht vergisst: Gestern verwandelte sich der Berliner Zoo Palast in eine Bühne der Extreme, denn FROM THE WORLD OF JOHN WICK: BALLERINA, das neue mit Spannung erwartete Spin-Off aus dem John Wick Universum, feierte seine aufsehenerregende Deutschlandpremiere.

Voller Vorfreude versammelten sich die Fans am Roten Teppich, um Hauptdarstellerin Ana de Armas und Regisseur Len Wiseman einen gebührenden Empfang zu bereiten. Während Tänzerinnen mit schwarzem Tutu den Teppich in eine kunstvolle Szenerie verwandelten, gab es ausgiebig Zeit für unzählige Autogramme, Fotos und Interviews, bevor als Überraschung des Abends ein schneeumhüllte Tanzperformance im Kinosaal die Grenzen zwischen Ballett und Blockbuster verschwimmen ließ.

Mit Begeisterung verfolgte das Publikum im vollbesetzten Saal 1 des Zoo Palasts das Geschehen, darunter auch Ko-Schauspieler Robert Maaser, der sich im Film eine spektakuläre Szene mit Ana de Armas liefert, sowie prominente Gäste wie Ricardo Simonetti, Florence Kasumba, Christiane Paul, Clemens Schick, Hannah Schiller, Ralph Herforth, Louise Heyer, Moritz Bäckerling, Max Befort, Erdal Yildiz, Nathan Goldblat und viele mehr. Im den Film einleitenden Q&A gaben die BALLERINA-Stars spannende Einblicke in die anspruchsvollen Dreharbeiten, fesselnden Stuntchoreografien und die emotionale Tiefe der Geschichte.

Das gigantische Action-Spektakel sorgte beim Premierenpublikum für Euphorie und machte deutlich: FROM THE WORLD OF JOHN WICK: BALLERINA steht den Franchise-Vorgängern in nichts nach.

Es ist ein Fest für die Fans des John Wick-Universums! In FROM THE WORLD OF JOHN WICK: BALLERINA schwört Ana de Armas alias Eve Macarro Vergeltung für den Mord an ihrer Familie. Der Film, der während der Ereignisse von "John Wick: Kapitel 3" spielt, folgt der jungen Rächerin, die bei den berüchtigten Ruska-Roma ihre Ausbildung in der Kunst des Tötens beginnt.

In der Hauptrolle als Racheengel trifft Ana de Armas ("No Time To Die") nicht nur auf Anjelica Huston ("John Wick: Kapitel 3") als The Director, die Leiterin der Ruska Roma, sondern auch auf den Besitzer des Continental Hotels, Ian McShane ("John Wick 1-4") als Winston, seinen Concierge Charon, den kürzlich verstorbenen Lance Reddick ("John Wick 1-4") - und auf Keanu Reeves in der Rolle den legendären John Wick.

Zu den neuen Darstellern gehören u.a. Gabriel Byrne ("Hereditary - Das Vermächtnis"), Catalina Sandino Mareno ("Silent Night: Stumme Rache") und Norman Reedus ("The Walking Dead"). Regie führt Len Wiseman.

Original-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuell