Clasart Classic bringt Gioachino Rossinis Opera buffa IL BARBIERE DI SIVIGLIA am 31. Mai live aus der Met ins Kino

München

Gioachino Rossinis IL BARBIERE DI SIVIGLIA ist eine dieser herrlichen Opern für die gilt: Man geht ins Theater, hört schöne Musik und am Schluss gibt es ein Happy End! Sie ist ein Meisterwerk der Opera buffa und ein Geflecht aus Ränken und Intrigen, das durch spritzige Musik, rasante Arien und eine humorvolle Handlung besticht.

Diese Leichtigkeit und die komischen Wendungen sind die Hauptzutaten von "Der Barbier von Sevilla", der die Geschichte von Rosina erzählt, einer jungen Frau, die es mit Hilfe des Barbiers Figaro schafft, sich aus den Fängen ihres Vormunds zu befreien und in den Armen ihres Geliebten, des Grafen von Almaviva, zu landen.

Die grandiose Besetzung wird von der fantastischen Aigul Akhmetshina in der Rolle der Rosina angeführt. Sie verfügt über eine der sattesten Mezzo-Stimmen unserer Zeit und über ein umwerfendes komödiantisches Talent. Den cleveren Figaro singt der moldawische Bariton Andrey Zhilikhovsky mit voluminöser und warmer Stimme. Der junge Tenor Jack Swanson, derzeit einer der gefragtesten Rossini-Interpreten, ist in seiner Paraderolle des Grafen Almaviva der Dritte im Bunde. Als aufgeblasener Dr. Bartolo kann Bassbariton Peter Kálmán stimmlich wie darstellerisch vollends überzeugen und Alexander Winogradow ist ein durchtriebener, aber lustiger Don Basilio. Sein schauriges "La calunnia è un venticello" lässt keinen Zweifel daran, dass Worte so tödlich sein können wie jede Waffe. Giacomo Sagripanti gilt als einer der interessantesten Rossini-Dirigenten unserer Zeit. Nach der brillanten Ouvertüre entlockt er Rossinis Partitur eine herrlich frische Interpretation mit klug abgestimmten Tempi, exquisit artikuliertem Spiel und einer breiten Dynamik, die diesen BARBIER besonders heiter und sprudelnd erklingen lassen.

Bartlett Shers famose Inszenierung kombiniert die mitreißende Partitur mit urkomischem Schauspiel. Seine Regieanweisungen sind gespickt mit Gags, die den Humor des Librettos ergänzen. Die farbenfrohen Kostüme von Catherine Zuber - darunter ein absurd großer Hut für Don Basilio - tragen ebenfalls zur Heiterkeit bei. Ein Laufsteg, der um den Orchestergraben herumführt, bringt das Geschehen näher zum Publikum, das aus dem Lachen nicht mehr herauskommt.

Einen Trailer zu IL BARBIERE DI SIVIGLIA finden Sie hier.

Die Met-Saison 2024/2025 wird live auf über 200 Leinwände in Deutschland und Österreich übertragen. Der Kartenvorverkauf läuft. Die Liste der teilnehmenden Kinos und weiterführende Informationen finden Sie unter www.metimkino.de.

Pressematerial steht auf dem FTP Server für Sie zum Download bereit:

https:\\ftp.leoninestudios.com / Benutzername: claspresse1 / Passwort: Cla$$art4Cla$$ic!

Das Programm der Saison 2025/2026:

18. Oktober Bellini LA SONNAMBULA (Nadine Sierra, Xabier Anduaga)

08. November Puccini LA BOHÈME (Juliana Grigoryan, Freddie De Tommaso)

22. November Strauss ARABELLA (Rachel Willis-Sørensen, Tomasz Konieczny)

13. Dezember Giordano ANDREA CHÉNIER (Sonya Yoncheva, Piotr Beczala)

10. Januar Bellini I PURITANI (Lisette Oropesa, Lawrence Brownlee)

21. März Wagner TRISTAN UND ISOLDE (Lise Davidsen, Michael Spyres)

02. Mai Tschaikowski EUGEN ONEGIN (Asmik Grigorian, Igor Golovatenko)

30. Mai Frank EL ÚLTIMO SUEÑO DE FRIDA Y DIEGO (Isabel Leonard, Carlos Álvarez)

