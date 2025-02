Straubinger Tagblatt

Söders Masterplan besteht den Realisierungscheck nicht

Straubing (ots)

Wiedereinführung der Wehrpflicht, Tausende neue Raketen, Hunderte zusätzliche Panzer, Erhöhung der Soll-Stärke der Truppe auf eine halbe Million wie in den 80er-Jahren - so sieht Söders Masterplan für die Bundeswehr aus. (...) Doch für eine Partei, die mit einiger Wahrscheinlichkeit in die (Mit-)Regierungsverantwortung kommt, würde es sich gehören, ein wenig die Umsetzung mitzuliefern. Mit anderen Worten: Woher soll das Geld dafür kommen? Zur Wahrheit gehört, dass ein solches Aufrüstungsprogramm einen beispiellosen Kahlschlag an anderer Stelle bedingt. Es sei denn, man schleift die Schuldenbremse gewaltig oder erhöht Steuern, was die CSU aber auch nicht will. Die Umsetzung des Söder-Masterplans für die Bundeswehr sprengt im Grunde alle anderen Wahlprogramme der Unionsparteien.

