Sceye sichert sich Finanzierung in Serie-C-Runde unter Führung der Mawarid Holding Company

Paris (ots/PRNewswire)

Sceye wird mit 525 Millionen Dollar bewertet und soll 2025 auf den Markt gehen

Auf der World Space Business Week (WSBW) gab Sceye, ein führendes US-amerikanisches Luft- und Raumfahrtunternehmen, das sich auf High-Altitude Platform Systems (HAPS) spezialisiert hat, heute den erfolgreichen Abschluss seiner Finanzierungsrunde der Serie C bekannt. Die Runde wurde von der Mawarid Holding Company („Mawarid") geleitet, einem renommierten saudischen Unternehmen mit etablierter Präsenz in den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnologie, Satelliten und digitale Lösungen.

Sceye stärkte seine Bilanz durch den Abschluss der Serie-C-Finanzierungsrunde, bei der das Unternehmen mit einer Pre-Money-Bewertung von 525 Millionen Dollar bewertet wurde. Damit steht ausreichend Liquidität zur Verfügung, um F&E-Aktivitäten und Flugprogramme zu finanzieren und den ersten kommerziellen Betrieb im Jahr 2025 aufzunehmen.

Mit dieser strategischen Allianz setzt Sceye seine erfolgreiche Partnerschaftsstrategie fort, nachdem sich América Móvil als größter Investor an der Serie-B-Runde des Unternehmens mit Fokus auf Lateinamerika beteiligt hat.

„Die Serie-C-Runde ist ein entscheidender Meilenstein für Sceye. Mit diesen Mitteln werden wir die Entwicklung unserer Plattform und den Vermarktungsplan beschleunigen und den Weg für die Kommerzialisierung unserer HAPS-Technologie im Jahr 2025 ebnen. Unsere Partnerschaft mit Mawarid eröffnet neue Territorien und Marktchancen für unsere innovativen Lösungen", sagt Mikkel Vestergaard Frandsen, Geschäftsführer und Gründer von Sceye.

Ghassan Itani, stellvertretender Vorsitzender von Mawarid, fügte hinzu: „Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement von Mawarid, technologische Fortschritte zu erzielen und digitale Lösungen für wichtige Industriezweige bereitzustellen. Durch die Integration der HAPS-Technologie stärken wir unsere Position als umfassender Anbieter von strategischen Branchenlösungen."

Die Ankündigung der Serie-C-Investition folgt auf den Erfolg des Flugprogramms 2024 von Sceye, bei dem das Unternehmen einen bedeutenden Meilenstein erreicht hat, indem es die Dauerflugfähigkeit demonstriert hat, während es über einem Einsatzgebiet bleibt. Der Testflug hat bewiesen, dass das HAPS von Sceye kontinuierlich betrieben werden kann. Die Solarenergie versorgt das System während des Tages und die Batteriespeicher gewährleisten den Flug bei Nacht.

Diese Errungenschaft markiert den Beginn einer neuen Infrastrukturebene zwischen terrestrischen und weltraumgestützten Systemen. Sie unterstreicht das transformative Potenzial der HAPS-Technologie bei der Erweiterung des Zugangs zu Konnektivität, bei der Bewältigung von Katastrophen, bei der Überwachung von Umweltveränderungen und bei der Erkennung klimabedingter Katastrophen in Echtzeit.

Informationen zu Sceye Das 2014 gegründete Luft- und Raumfahrtunternehmen Sceye widmet sich der Weiterentwicklung von Stratosphärentechnologie, um Menschen zu verbinden und den Planeten zu schützen. Sceye ist führend auf dem Gebiet der High-Altitude Platform Systems (HAPS) und konzentriert sich auf universelle Konnektivität, Klimaüberwachung, Management natürlicher Ressourcen und Katastrophenschutz.

Informationen zu Mawarid:

Die 1968 gegründete Mawarid Holding Company (MHC) ist ein führendes saudisches Unternehmen mit breit gefächertem Portfolio, das unter anderem IKT-, Satelliten- und digitale Lösungen umfasst. MHC ist ein Akteur in der globalen Kommunikationslandschaft, einschließlich seiner Rolle als Gründer und Anteilseigner von Iridium Communications Inc. (Nasdaq: IRDM) seit den frühen 1990er Jahren und seiner Aktivitäten in verschiedenen IKT- und Mediensektoren im gesamten Nahen Osten (z. B. Salam, TLS, ATSS, „Noorsat: Geo-operator").

