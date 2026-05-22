Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Teileinsturz eines Geschäftsgebäudes in Billstedt

Hamburg (ots)

Hamburg-Billstedt, Billstedter Hauptstraße, Technische Hilfeleistung, 22.05.2026, 15:09 Uhr

Am Freitagnachmittag wurde die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg über einen Teileinsturz eines Geschäftsgebäudes in der Billstedter Hauptstraße informiert. Aufgrund dieser Meldung entsandte sie direkt ein erhöhtes Kräfteaufgebot.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Das Flachdach eines eingeschossigen, leerstehenden Geschäftsgebäudes war eingestürzt. Ein angrenzendes Mehrfamilienhaus wurde dabei nicht beschädigt. Die Bewohner werden vor Ort durch die Polizei Hamburg betreut, verletzt wurde niemand.

Die Einsatzstelle wurde durch die Einsatzkräfte großräumig abgesperrt. Die Energieversorger stellten die Wasser-, Gas- und Stromversorgung ab. Ein Baufachberater des Technischen Hilfswerks bewertet die Statik des Gebäudes und stimmt das weitere Vorgehen mit der Einsatzleitung der Feuerwehr ab.

Im Einsatz waren zur Spitze rund 30 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemitteilung dauert der Einsatz noch an.

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