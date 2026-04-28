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Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Lebensbedrohlich Verletzter bei Wohnungsbrand in Mehrparteienhaus im Süden Hamburgs

Hamburg (ots)

Hamburg-Harburg, Lassallestraße, Feuer mit Menschenleben in Gefahr, 28.04.2026, 14:06 Uhr

Am Dienstagnachmittag wurde die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg über eine Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus in der Lassallestraße informiert. Ersten Erkenntnissen zufolge sollte das Treppenhaus des Gebäudes verraucht sein. Ob sich dort noch Personen aufhielten, war zunächst unklar.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. In einer Wohnung im Erdgeschoss war ein Feuer ausgebrochen. Aus der betroffenen Wohnung drang Rauch und die Fensterscheiben waren bereits von innen geschwärzt.

Ein Trupp unter Atemschutz leitete umgehend die Brandbekämpfung mit einem Strahlrohr ein. Im weiteren Einsatzverlauf wurde eine Person in der Brandwohnung gefunden und aus dem Gefahrenbereich gerettet.

Die Person befand sich in einem lebensbedrohlichen Zustand und musste reanimiert werden. Die Einsatzkräfte leiteten umgehend eine Reanimation ein. Nach kurzer Zeit konnte ein Spontankreislauf wiederhergestellt werden. Anschließend wurde die Person notärztlich versorgt und in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden. Im Anschluss führten mehrere Trupps unter Atemschutz Nachlöscharbeiten sowie Aufräummaßnahmen durch.

Insgesamt waren die Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr und der Rettungsdienst Hamburg mit rund 25 Einsatzkräften etwa zwei Stunden lang im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hamburg
Patrick Schrenk
Telefon: 040-42851-5151
E-Mail: presse@feuerwehr.hamburg.de
http://www.feuerwehr.hamburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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