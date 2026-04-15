Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Kellerbrand in Mehrparteienhaus - mehrere Personen eingeschlossen

Hamburg (ots)

Hamburg-Niendorf, Wagrierweg, Feuer mit zwei Löschzügen und Großeinsatz Rettungsdienst, 14.04.2026, 23:45 Uhr

In der Nacht zu Mittwoch wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus im Wagrierweg gemeldet. Mehrere Anrufer berichteten von einem verrauchten Treppenraum sowie von in den Wohnungen eingeschlossenen Personen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage: Der Treppenraum war stark verraucht und mehrere Personen machten an Fenstern auf sich aufmerksam. Umgehend wurden weitere Kräfte alarmiert und die Menschenrettung eingeleitet. Parallel dazu gingen Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in den Keller vor. Der ersteintreffende Einsatzleiter bildete mehrere Einsatzabschnitte.

Es konnten mehrere Bewohner aus dem Gebäude evakuiert werden. Zwölf Personen wurden notärztlich gesichtet. Davon waren zehn Personen unverletzt und zwei Personen schwer verletzt. Diese wurden nach notärztlicher Versorgung in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Das Feuer konnte im Keller lokalisiert und zügig gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen brannte Unrat in einem Kellerverschlag. Der Rauch hatte sich auch in angrenzende Bereiche und in den Treppenraum ausgebreitet.

Im weiteren Verlauf führten die Einsatzkräfte umfangreiche Belüftungsmaßnahmen durch und kontrollierten sämtliche Wohnungen. Nachdem der Treppenraum rauchfrei war, konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Im näheren Umfeld mussten zusätzlich zwei brennende Müllcontainer gelöscht werden.

Insgesamt waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr sowie der Rettungsdienst Hamburg mit rund 80 Einsatzkräften etwa drei Stunden im Einsatz für Hamburg.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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