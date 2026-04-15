PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Schwerer Verkehrsunfall - Kind von Lkw erfasst und tödlich verletzt

Hamburg (ots)

Hamburg-Wilstorf, Freudenthalweg / Winsener Straße, Technische Hilfeleistung mit einem Lkw und Menschenleben in Gefahr, 15.04.2026, 15:06 Uhr

Am Mittwochnachmittag wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg ein schwerer Verkehrsunfall gemeldet, bei dem ein Kind von einem Lastkraftwagen erfasst worden sein soll.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich, dass ein Kind, das mit einem Fahrrad unterwegs war, mit einem Lkw verunfallt war und dabei schwerste Verletzungen erlitt. Ersthelfer hatten bereits mit Reanimationsmaßnahmen begonnen.

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst übernahmen umgehend die medizinische Versorgung und setzten die Reanimation fort. Trotz aller intensivmedizinischen Maßnahmen und des schnellen Einsatzes eines Notarztes konnte das Kind jedoch nicht gerettet werden. Die Reanimationsmaßnahmen mussten wenig später erfolglos eingestellt werden.

Neben der medizinischen Versorgung wurden mehrere unverletzte, jedoch betroffene Personen, darunter der Lkw-Fahrer, Ersthelfer und Zeugen, durch Notfallseelsorger betreut.

Die Polizei Hamburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Insgesamt waren die Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr sowie der Rettungsdienst Hamburg mit rund 60 Einsatzkräften etwa drei Stunden im Einsatz für Hamburg.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hamburg
Patrick Schrenk
Telefon: 040-42851-5151
E-Mail: presse@feuerwehr.hamburg.de
http://www.feuerwehr.hamburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hamburg
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hamburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 02:18

    FW-HH: Kellerbrand in Mehrparteienhaus - mehrere Personen eingeschlossen

    Hamburg (ots) - Hamburg-Niendorf, Wagrierweg, Feuer mit zwei Löschzügen und Großeinsatz Rettungsdienst, 14.04.2026, 23:45 Uhr In der Nacht zu Mittwoch wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus im Wagrierweg gemeldet. Mehrere Anrufer berichteten von einem verrauchten Treppenraum sowie von in den ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 15:30

    FW-HH: Mann rettet sich mit Sprung ins Wasser - Brennendes Sportboot schränkt Bahnverkehr ein

    Hamburg (ots) - Hafencity, Kichenpauerkai, 12.04.2026, 14:15 Uhr, Feuer auf einem Wasserfahrzeug Am heutigen Nachmittag wurde der Feuerwehr Hamburg über den Notruf ein brennendes Sportboot am Kirchenpauerkai unter der Freihafenelbbrücke gemeldet. Sofort wurde das Einsatzstichwort "Feuer auf einem Wasserfahrzeug" ausgelöst, woraufhin Einsatzkräfte zu Land und zu ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 14:15

    FW-HH: 80 Jahre Rettungsdienst bei der Feuerwehr Hamburg

    Hamburg (ots) - Nur wenige Monate nach Ende des Zweiten Weltkriegs und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft erhielt die Feuerwehr Hamburg von der britischen Militärregierung den Auftrag, das Krankentransportwesen in der Hansestadt zu übernehmen. Während der Nazidiktatur war die Feuerwehr noch Teil der Feuerschutzpolizei und musste sich erst wieder neu organisieren. Zuvor war das Deutsche Rote Kreuz für den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren