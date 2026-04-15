Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Schwerer Verkehrsunfall - Kind von Lkw erfasst und tödlich verletzt

Hamburg (ots)

Hamburg-Wilstorf, Freudenthalweg / Winsener Straße, Technische Hilfeleistung mit einem Lkw und Menschenleben in Gefahr, 15.04.2026, 15:06 Uhr

Am Mittwochnachmittag wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg ein schwerer Verkehrsunfall gemeldet, bei dem ein Kind von einem Lastkraftwagen erfasst worden sein soll.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich, dass ein Kind, das mit einem Fahrrad unterwegs war, mit einem Lkw verunfallt war und dabei schwerste Verletzungen erlitt. Ersthelfer hatten bereits mit Reanimationsmaßnahmen begonnen.

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst übernahmen umgehend die medizinische Versorgung und setzten die Reanimation fort. Trotz aller intensivmedizinischen Maßnahmen und des schnellen Einsatzes eines Notarztes konnte das Kind jedoch nicht gerettet werden. Die Reanimationsmaßnahmen mussten wenig später erfolglos eingestellt werden.

Neben der medizinischen Versorgung wurden mehrere unverletzte, jedoch betroffene Personen, darunter der Lkw-Fahrer, Ersthelfer und Zeugen, durch Notfallseelsorger betreut.

Die Polizei Hamburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Insgesamt waren die Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr sowie der Rettungsdienst Hamburg mit rund 60 Einsatzkräften etwa drei Stunden im Einsatz für Hamburg.

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