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Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Wohnungsbrand in Hochhaus - eine Person lebensgefährlich verletzt

Hamburg (ots)

Hamburg-Billstedt, Kandinskyallee, Feuer mit zwei Löschzügen und Notfall mit Notarzt, 24.04.2026, 14:08 Uhr

Am Freitagnachmittag wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg eine Rauchentwicklung in einem Hochhaus in der Kandinskyallee gemeldet. Mehrere Anrufer berichteten von schwarzem Rauch, der aus einer Wohnung im dritten Obergeschoss des Hochhauses drang.

Schon beim Eintreffen bestätigten die ersten Einsatzkräfte die Lage. In einer Wohnung im dritten Obergeschoss des zwölfgeschossigen Gebäudes war ein Feuer ausgebrochen. Ein Trupp unter Atemschutz leitete umgehend den Löschangriff mit einem Strahlrohr ein. Aufgrund der starken Verrauchung im Flur mussten mehrere Wohnungen teilweise gewaltsam geöffnet und kontrolliert werden.

Im Verlauf der Brandbekämpfung konnte eine Person aus der betroffenen Wohnung gerettet werden. Sie wurde nach notärztlicher Versorgung mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Weitere Bewohner aus angrenzenden, verrauchten Bereichen wurden durch die Einsatzkräfte mithilfe von Fluchthauben ins Freie gebracht. Insgesamt waren neun Personen betroffen. Acht von ihnen blieben unverletzt, darunter auch ein Säugling.

Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Im Anschluss führten die Einsatzkräfte umfangreiche Nachlösch- und Belüftungsarbeiten durch. Die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Alle anderen Bewohner konnten nach Abschluss der Maßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren.

Insgesamt waren die Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr sowie der Rettungsdienst Hamburg mit rund 60 Einsatzkräften etwa zwei Stunden im Einsatz für Hamburg.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hamburg
Patrick Schrenk
Telefon: 040-42851-5151
E-Mail: presse@feuerwehr.hamburg.de
http://www.feuerwehr.hamburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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