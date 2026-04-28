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Polizei Münster

POL-MS: Betrüger erbeuten Bankkarte einer 79-Jährigen - Polizei warnt und sucht Zeugen

Münster (ots)

Bislang unbekannte Betrüger haben am Freitag (24.04.) die Bankkarte einer 79-jährigen Münsteranerin erbeutet.

Eine unbekannte Frau meldete sich telefonisch bei der Münsteranerin und gab sich als Bankmitarbeiterin aus. Sie gaukelte der Seniorin vor, es habe verdächtige Abbuchungen von ihrem Konto gegeben, und stellte sie an einen Mann durch. Dieser gab sich als Polizist aus. Er behauptete, im Rahmen von Ermittlungen die Bankkarte der Frau plus Geheimzahl zu benötigen.

Wenig später erschien ein Mann am Haus der Seniorin an der Straße Zur Mariengrotte und nahm die Bankkarte an sich. Im Nachgang ließ die Münsteranerin die Karte sperren. Nach bisherigen Erkenntnissen buchten die Betrüger kein Geld ab.

Laut Angaben der 79-Jährigen soll der Unbekannte zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß, etwa 25 Jahre alt, blond und pummelig gewesen sein. Er trug keinen Bart, eine dunkle Hose und eine hellblaue Steppjacke. Sein Gesicht soll rundlich gewesen sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Betrügern machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Die Polizei rät außerdem: Seien Sie stets misstrauisch, wenn Sie Anrufe über unbekannte Telefonnummern erhalten. Übergeben Sie kein Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Die echte Polizei wird Sie dazu niemals auffordern. Wählen Sie im Zweifel den Notruf 110.

Mehr Informationen zur Prävention von Straftaten zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren finden Sie auf der Internetseite der Polizei Münster: https://muenster.polizei.nrw/praevention-von-straftaten-zum-nachteil-von-seniorinnen-und-senioren

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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