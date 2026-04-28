Polizei Münster

POL-MS: Unfallflucht auf dem Kappenberger Damm - Drei Personen leicht verletzt

Münster (ots)

Am Freitagmorgen (24.04., 06:55 Uhr) ist es auf dem Kappenberger Damm zu einem Unfall gekommen, bei dem drei Personen leicht verletzt worden sind. Die Polizei ist nun auf der Suche nach einem unbekannten flüchtigen Pkw-Fahrer und Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der bislang unbekannte Pkw-Fahrer den Kappenberger Damm in Richtung Münster und beabsichtigte, diverse Fahrzeuge zu überholen. Vor einer nicht einsehbaren Rechtskurve, überholte er ein Taxi. Zu diesem Zeitpunkt kam jedoch ein Pkw aus Richtung stadtauswärts entgegen. Dieses bremste ab und wich auf den anliegenden Geh- und Radweg aus. Der Taxifahrer bremste ebenfalls bis zum Stillstand ab, damit der überholende Pkw wieder einscheren konnte. Dabei fuhr ein Van dem Taxi von hinten auf, wodurch drei Personen leicht verletzt wurden und erheblicher Sachschaden entstand. Der Fahrer des überholenden Autos führte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort.

Die beiden beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Rettungskräfte brachten die drei Verletzten in ein Krankenhaus.

Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen schwarzen Nissan handeln. Der Fahrer soll etwa 35 bis 40 Jahre alt sein.

Die Polizei bittet den unbekannten Fahrzeugführer und weitere Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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