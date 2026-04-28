Polizei Münster

POL-MS: Fahrradunfall an der Hammer Straße - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nachdem es am frühen Montagabend (27.04., 17.18 Uhr) auf der Hammer Straße gegenüber der Tom-Rink-Straße zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern gekommen ist, ist die Polizei auf der Suche nach einem der Beteiligten.

Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen, fuhr ein 17-Jähriger mit seiner Leeze auf dem rechten Radweg in Richtung stadtauswärts. Dabei wurde er vermutlich von dem unbekannten Radfahrer links überholt. Während des Überholvorgangs stießen die beiden Fahrräder aneinander, sodass der 17-Jährige zu Fall kam, gegen einen geparkten Pkw stieß und sich leicht verletzte. Dabei soll es einen lauten Knall gegeben haben und der 17-Jährige rief dem Unfallbeteiligten noch hinterher. Der Unbekannte fuhr jedoch ohne Anzuhalten weiter in Richtung Hiltrup.

Zeugen kümmerten sich bis zum Eintreffen der Polizei um den Münsteraner, der im Anschluss selbstständig ein Krankenhaus aufsuchte.

Die Polizei bittet nun den Radfahrer, der dunkel gekleidet gewesen sein soll, sich unter der Rufnummer 0251/275-0 zu melden.

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