PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Radfahrer flüchtet nach Unfall in Mauritz - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Dienstagmorgen (21.04., 08:30 Uhr) ist ein bislang unbekannter Radfahrer auf der Manfred-von-Richthofen-Straße mit dem Pkw einer 64-jährigen Frau aus Dülmen kollidiert und anschließend geflüchtet. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Radfahrer und Zeugen.

Nach Angaben der 64-Jährigen befuhr sie die Manfred-von-Richthofen-Straße in Richtung Merschkamp, als der unbekannte Radfahrer, von dem angrenzenden Gehweg entlang des Dortmund-Ems-Kanals kommend, auf die Fahrbahnmitte fuhr, ohne den rückwärtigen Verkehr zu beachten. Die 64-Jährige wich daraufhin mit ihrem weißen VW aus und fuhr neben den Radfahrer. Anschließend nahm die Pkw-Fahrerin eine Lenkbewegung des Mannes wahr und hörte ein Kollisionsgeräusch. Beide kamen zum Stehen und die 64-Jährige wies den Radfahrer darauf hin, an geeigneter Stelle anzuhalten, um den Sachverhalt zu klären. Dieser flüchtete jedoch entlang des gegenüberliegenden Weges des Kanals.

Der unbekannte Radfahrer soll etwa 35 bis 40 Jahre alt sein und eine schlanke Statur haben.

Die Polizei bittet nun den Radfahrer sowie mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 09:17

    POL-MS: Einbruch in Juwelier im Aegidiimarkt - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Nachdem unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen (26.04., 04.57 Uhr) in ein Geschäft für Goldankauf am Aegidiimarkt eingebrochen sind, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen schlugen die unbekannten Täter eine Glastür des Seiteneingangs ein und gelangten somit in das Geschäft. Im Inneren zerstörten sie ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 13:39

    POL-MS: Betrügerische Telefonanrufe häufen sich - Polizei gibt Verhaltenshinweise

    Münster (ots) - In den letzten Tagen sind der Polizei Münster wieder vermehrt kriminelle Telefonanrufe gemeldet worden, bei denen Trickbetrüger versuchen, vor allem ältere Menschen durch sogenannte "Schockanrufe" um Geld zu betrügen. Die Täter geben sich beispielsweise als Polizisten oder Familienangehörige aus und schildern sehr eindringlich Situationen wie ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 09:36

    POL-MS: Unbekannte entwenden 22-Jähriger Handtasche - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Am Mittwochmorgen (22.04.2026, 07:10 Uhr) haben zwei bislang unbekannte Personen an der Bahnhofstraße einer 22-jährigen Frau beim Einsteigen in den Bus die Handtasche entwendet. Laut Angaben der Münsteranerin stieg sie am Bussteig B am Hauptbahnhof in einen Bus, als sie feststellte, dass ihr die Handtasche fehlte. In ihrem näheren Umfeld hatte sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren