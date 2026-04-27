Polizei Münster

POL-MS: Radfahrer flüchtet nach Unfall in Mauritz - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Dienstagmorgen (21.04., 08:30 Uhr) ist ein bislang unbekannter Radfahrer auf der Manfred-von-Richthofen-Straße mit dem Pkw einer 64-jährigen Frau aus Dülmen kollidiert und anschließend geflüchtet. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Radfahrer und Zeugen.

Nach Angaben der 64-Jährigen befuhr sie die Manfred-von-Richthofen-Straße in Richtung Merschkamp, als der unbekannte Radfahrer, von dem angrenzenden Gehweg entlang des Dortmund-Ems-Kanals kommend, auf die Fahrbahnmitte fuhr, ohne den rückwärtigen Verkehr zu beachten. Die 64-Jährige wich daraufhin mit ihrem weißen VW aus und fuhr neben den Radfahrer. Anschließend nahm die Pkw-Fahrerin eine Lenkbewegung des Mannes wahr und hörte ein Kollisionsgeräusch. Beide kamen zum Stehen und die 64-Jährige wies den Radfahrer darauf hin, an geeigneter Stelle anzuhalten, um den Sachverhalt zu klären. Dieser flüchtete jedoch entlang des gegenüberliegenden Weges des Kanals.

Der unbekannte Radfahrer soll etwa 35 bis 40 Jahre alt sein und eine schlanke Statur haben.

Die Polizei bittet nun den Radfahrer sowie mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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