Polizei Münster

POL-MS: Pkw-Kollision auf Wertstoffhof in Gremmendorf - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Nachdem ein 74-jähriger Autofahrer nach einem möglichen Unfall auf dem Wertstoffhof an der Eulerstraße am Mittwochnachmittag (22.04., 17:14 Uhr) Beschädigungen an seinem Fahrzeug festgestellt hat, ist die Polizei auf der Suche nach einem weiteren Beteiligten.

Nach Angaben des Münsteraners stand sein grauer BMW geparkt auf dem Wertstoffhof an der Eulerstraße. Als der 74-Jährige und eine Zeugin zum Auto zurückkamen, stellten sie Kratzer an dem Pkw hinten links fest. Daraufhin meldeten sie sich bei der Polizei.

Während des Abladens von Müll soll ein weiteres Fahrzeug links neben dem grauen BWM gestanden haben. Der Fahrer dieses Pkw soll eine kräftige Statur und einen Bart haben.

Die Polizei bittet nun den bislang unbekannten Unfallbeteiligten und mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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