BPOLI-OG: In Untersuchungshaft

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben gestern Morgen(04.06.26)an der Kehler Europabrücke einen 28-Jährigen festgenommen. Gegen den Insassen eines internationalen Fernreisebusses aus Frankreich bestand ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen. Da der deutsche Staatsangehörige die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun für 96 Tage ins Gefängnis Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion ...

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