Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: In Untersuchungshaft
Kehl (ots)
Beamte der Bundespolizei haben gestern (04.06.26) bei einer Kontrolle an der Kehler Europabrücke einen 28-Jährigen festgenommen. Gegen den malischen Staatsangehörigen bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Nach richterlicher Vorführung befindet er sich nun in Untersuchungshaft.
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