Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 20-Jähriger nach versuchter unerlaubter Einreise nach Frankreich zurückgewiesen

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am 3. Juni 2026 an der Kehler Europabrücke einem russischen Staatsangehörigen die Einreise verweigert und ihn nach Frankreich zurückgewiesen. Der 20-Jährige konnte bei der Kontrolle lediglich ein Foto seines französischen Aufenthaltstitels auf seinem Smartphone vorzeigen. Einen für die Einreise erforderlichen Pass konnte er nicht vorweisen. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs wurden im Handschuhfach ein Schlagring und ein Schlagstock aufgefunden und sichergestellt. Nun erwartet ihn neben einer Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise, zusätzlich eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

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