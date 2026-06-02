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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr - Schottersteine aufgelegt

Offenburg (ots)

Am 1. Juni 2026 kam es gegen 15 Uhr zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Unbekannte Täter hatten auf der Rheintalbahn in Offenburg, Königswaldstraße/Stockfeld, Schottersteine auf die Gleise gelegt. Ein Zugführer meldete den Vorfall der Bundespolizei, als er die Steine überfuhr. Daraufhin sperrte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn die Gleise. Nach der Sicherung der Spuren und dem Entfernen der Steine konnte der Zugverkehr wieder aufgenommen werden.

Wenige Stunden später, gegen 19 Uhr, kam es an derselben Örtlichkeit erneut zum Auflegen von Steinen. Beamte der Bundespolizei konnten zwei augenscheinlich jugendliche, dunkel gekleidete Personen mit schwarzen Haaren im Gleisbereich ausfindig machen. Diese ergriffen jedoch die Flucht, als sie die Beamten erblickten. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter der Telefonnummer 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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