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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Nach Vorfall im Bahnhof Rastatt/Bundespolizei sucht Zeugen

Rastatt (ots)

Am 31. Mai 2026 gegen 00:30 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Bahnsteig zu Gleis drei im Bahnhof Rastatt, einen 42-Jährigen, der sich hierbei unkooperativ und aggressiv verhielt. Da er sich weigerte einen Ausweis zu zeigen und die Beamten fortlaufend beleidigte, wurde sein mitgeführter Rucksack nach Identitätsdokumenten durchsucht. Daraufhin trat der deutsche Staatsangehörige einem Beamten gegen das Bein, und ihm wurden Handschließen angelegt.

Im Rucksack wurden neben einem deutschen Personalausweis ein Butterflymesser, zwei Taschenmesser und ein Klappmesser, welches als Scheckkarte getarnt war, aufgefunden und sichergestellt. Zudem ergab ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Atemalkoholtest beim 42-Jährigen einen Wert von zwei Promille. Der bereits polizeibekannte Mann muss sich nun wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Im Zusammenhang mit dem Vorfall im Bahnhof Rastatt sucht die Bundespolizei drei bislang unbekannte Zeugen, die kurz nach dem tätlichen Angriff auf den Polizeibeamten mit einem Zug den Bahnhof verlassen hatten. Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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