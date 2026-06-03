Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Missbrauch von Ausweispapieren bei Grenzkontrolle festgestellt

Kehl (ots)

Am späten Dienstagnachmittag (02.06.26) wies sich ein algerischer Staatsangehöriger beim Sonderhalt eines Fernzuges in Kehl gegenüber der Bundespolizei mit einem abgelaufenen französischen Erstantrag für einen Aufenthaltstitel aus. Der 20-Jährige zeigte auf Nachfrage zudem einen gültigen algerischen Reisepass, der jedoch nicht auf ihn selbst ausgestellt war, vor. Es bestand der Verdacht des Ausweismissbrauchs sowie der versuchten unerlaubten Einreise. Er erhält mehrere Anzeigen und wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen nach Frankreich zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell