BPOLI-OG: Festnahme im Fernreisebus

Kehl (ots) - Am 2. Juni 2026 kam es gegen 3 Uhr morgens zu einem Stromunfall auf dem Güterbahnhof in Kehl. Laut dem derzeitigen Ermittlungsstand kletterte ein 15-jähriger französischer Staatsangehöriger, der aufgrund eines Schulausflugs in einem Hotel in Kehl übernachtete, auf einen Güterwagen. Dabei kam er der stromführenden Oberleitung zu nahe und erhielt ...

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