Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr
Altenheim (ots)
Am 12.Mai 2026 kontrollierten Bundespolizisten einen 27-jährigen französischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Altenheim. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und entging damit einer 30-tägigen Haftstrafe.
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