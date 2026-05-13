BPOLI-OG: Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr

Achern/Offenburg (ots) - Am 11. Mai 2026 soll es gegen 21:30 Uhr zu einem Angriff auf einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn gekommen sein. Ein 57-jähriger deutscher Staatsangehöriger befand sich in einem Regionalexpress auf der Fahrt von Karlsruhe nach Konstanz. Auf Höhe des Bahnhofs Achern sollte er durch einen 53-jährigen Zugbegleiter, ebenfalls deutscher Staatsangehöriger, einer Fahrkartenkontrolle unterzogen ...

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