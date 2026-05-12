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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Angriff auf Mitarbeiter der Deutschen Bahn

Achern/Offenburg (ots)

Am 11. Mai 2026 soll es gegen 21:30 Uhr zu einem Angriff auf einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn gekommen sein. Ein 57-jähriger deutscher Staatsangehöriger befand sich in einem Regionalexpress auf der Fahrt von Karlsruhe nach Konstanz. Auf Höhe des Bahnhofs Achern sollte er durch einen 53-jährigen Zugbegleiter, ebenfalls deutscher Staatsangehöriger, einer Fahrkartenkontrolle unterzogen werden. Dabei stellte der Zugbegleiter fest, dass der Mann ohne gültigen Fahrschein unterwegs war. Als der Zugbegleiter die Fahrpreisnacherhebung durchführen wollte, soll der 57-Jährige körperlich gegen ihn vorgegangen sein, indem er ihn am Kragen packte und gegen die Wand des Zuges drückte. Ein Zeuge verständigte die Bundespolizei, sodass der 57-Jährige am Bahnhof in Offenburg aus dem Zug verwiesen werden konnte. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten mehrere Messer, die sie sicherstellten. Nach Abschluss aller strafprozessualen Maßnahmen wurde der 57-Jährige entlassen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung, Erschleichens von Leistungen und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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