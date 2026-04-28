Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Versuchte unerlaubte Einreise entgegen eines Einreise- und Aufenthaltsverbots

Kehl (ots)

Am Montagnachmittag (27.04.26) kontrollierten Beamte der Landespolizei in Kehl einen 32-Jährigen, nachdem dieser versucht hatte in Bahnhofsnähe mehrere Fahrzeuge zu öffnen. Da er sich gegenüber den Beamten nicht ausweisen konnte und angab unmittelbar zuvor über die Europabrücke aus Frankreich gekommen zu sein, wurde er zuständigkeitshalber der Bundespolizei übergeben. Bei der Überprüfung seiner Daten konnte ein aktuell bis 2030 gültiges Einreise- und Aufenthaltsverbot sowie mehrere Aufenthaltsermittlungen deutscher Behörden festgestellt werden. Dem algerischen Staatsangehörigen wurde die Einreise verweigert und er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Frankreich zurückgewiesen.

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