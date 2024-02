BPOLI-OG: Bundespolizei stellt Ausweismissbrauch fest

Kehl (ots) - Die Beamten der Bundespolizei haben gestern Abend am Bahnhof in Kehl einen gesuchten Straftäter verhaftet. Der Mann aus Algerien wurde mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahl gesucht. Zudem bestanden gegen ihn drei Aufenthaltsermittlungen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Der 37-Jährige wurde heute nach richterlicher Vorführung in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Rückfragen bitte an: ...

