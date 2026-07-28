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BPOLI EF: Bundespolizei ermittelt nach Unfall am Bahnübergang in Niederschmalkalden

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Niederschmalkalden (ots)

Zu einem Zusammenprall einer Regionalbahn mit einem LKW kam es Montagnachmittag gegen 16 Uhr in der Ortslage Niederschmalkalden.

Ersten Erkenntnissen zufolge rangierte ein 76-jährigr Fahrer eines LKW mit dem zweiachsigen Fahrzeug an einem unbeschrankten Bahnübergang. Mutmaßlich übersah der deutsche Fahrer dabei einen heranfahrenden Regionalzug der Süd-Thüringen-Bahn. Obwohl eine Gefahrenbremsung eingeleitet worden ist, konnte der Zusammenprall nicht mehr verhindert werden. Der Fahrer des LKW sowie die -30- Zuginsassen blieben unverletzt.

Auf Grund des Blaulichteinsatzes war die eingleisige Bahnstrecke zwischen Zella-Mehlis und Wernshausen knapp über zwei Stunden gesperrt. Die Schäden am LKW und dem Zug können noch nicht beziffert werden.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.

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