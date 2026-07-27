Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Pizzadieb im Hauptbahnhof erwischt

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Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Italien ist für seine kulinarische Vielfalt bekannt. Bei uns Deutschen ist insbesondere die Pizza beliebt. Glücklicherweise bekommt man diese Speise hierzulande an vielen Orten, so auch im Erfurter Hauptbahnhof.

In dem Verkehrshalt entwendete ein 32-Jähriger in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Stückchen dieser belegten Teigvariante - jedoch ohne dafür zu zahlen. Der hungrige Dieb blieb nicht unentdeckt und konnte durch Bundespolizisten gestellt werden.

Bei der Überprüfung des Deutschen wurde bekannt, dass die Thüringer Justiz gegen ihn einen Pfändungsbeschluss erlassen hatte, weil er in der Vergangenheit einen besonders schweren Fall des Diebstahls begangen hat. Weder das Pizzastückchen noch den dreistelligen Pfändungsbetrag konnte er vor Ort zahlen. Der hungrige Täter erhielt eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

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