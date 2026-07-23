Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Betrunkener randaliert im Bahnhof und wird gestellt

Leinefelde, Leinefelde Bahnhof (ots)

Völlig außer Rand und Band zeigte sich am Mittwochabend ein Mann im Bahnhof Leinefelde. Eine Zeugin informierte daraufhin die Bundespolizei.

Der Mann hat am Gleis 1 einen Mülleimer herausgerissen und Fassadenteile eines Wetterschutzhäuschens entfernt. Diese warf er sodann in die Gleise. Anschließend entfernte er sich aus dem Bahnhof.

Der 35-Jährige konnte im Nahbereich durch Kräfte der Polizeiinspektion Eichsfeld gestellt und an die Bundespolizei übergeben werden.

Bei dem Beschuldigten wurde eine Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille gemessen. Was den Deutschen zu seiner Tat bewegt hat, konnte nicht geklärt werden. Nicht nur sein Alkoholkonsum, sondern auch die Anzeige wegen Sachbeschädigung sowie etwaige Schadensersatzforderungen dürften ihm Kopfschmerzen bereiten.

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