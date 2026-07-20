Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Mann bedroht Reisende im Zug von Leipzig nach Chemnitz

Chemnitz (ots)

Am gestrigen Nachmittag um 14:40 Uhr bedrohte ein 42jähriger Deutscher verbal Reisende im Zug von Leipzig nach Chemnitz, in Burgstädt. Der Mann äußerte mehrere ehrenverletzende Worte, wie: "Ich bringe euch alle um"," ich mache euch den Kopf kaputt bis ihr blutet" und "er-schießen sollte man Euch" Diese beleidigenden Worte richteten sich hauptsächlich gegen homose-xuelle Personen und ausländische Mitbürger. Drei männliche Personen im Alter von 24 und 26 Jahren fühlten sich eingeschüchtert und bedroht. Einsatzkräfte vom Chemnitzer Hauptbahnhof wurden über den Vorfall in der Regionalbahn informiert und konnten den Mann an einer Tankstelle in Burgstädt stellen. Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Volksverhetzung und Beleidigung werden nun eingeleitet.

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