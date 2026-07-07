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Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Unerlaubte Einreise durch zwei Kolumbianer am Grenzübergang in Reitzenhain

Reitzenhain (ots)

Am 6. Juli 2026 gegen 15:30 Uhr wurden durch die Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz zwei kolumbianische Staatsangehöri-ge kontrolliert, welche mit einem Renault Transporter zur Einreise in die Bundesrepublik Deutschland vorstellig wurden. Im Verlauf der polizeili-chen Kontrolle konnte ermittelt werden, dass der 43-jährige und der 49-jährige kolumbianische Staatsangehörige sich bereits seit 272 bzw. 93 Tagen unerlaubt im Schengengebiet aufhielten. Beide Personen wurden wegen der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthaltes in das Bundesgebiet beanzeigt und am Abend des 6. Juli 2026 gegen 23:15 Uhr in die Tschechische Republik zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Pressesprecherin
BPOLI Chemnitz
Telefon: 0371 4615-109
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

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