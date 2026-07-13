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Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Am Grenzübergang in Reitzenhain vollstreckt die Bundespolizei mehrere Haftbefehle

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Heute Morgen, kurz nach 00:00 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen einen ungarischen Staatsangehörigen am Grenzübergang in Reitzenhain. Die Überprüfung des 39jährigen Mannes ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Erfurt wegen Erschleichen von Leistungen. Hier war ein Strafvollstreckungshaftbefehl offen. Der Ungar konnte die geforderte Geldstrafe von über 600 EUR nicht aufbringen, er wurde in die Justizvollzugsanstalt Zwickau gebracht.

Auch am Samstag, den 12. Juli 2026 wurden Haftbefehle vollstreckt. Ein Rumäne wurde um 11:10 Uhr einer Kontrolle unterzogen. Hier war ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München wegen des Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz offen. Die geforderte Geldstrafe von über 70 EUR konnte er aufbringen und seine Reise fortsetzen. Ein 24jähriger bulgarischer Staatsangehöriger wurde am Samstag um 08:40 Uhr kontrolliert. Die Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz führten eine fahndungsmäßige Überprüfung durch, diese ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Bremen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die geforderte Geldstrafe von über 1000 EUR konnten aufgebracht werden und der Bulgare konnte weiterreisen.

Am vergangenen Freitag um 10:40 Uhr wurde ein Rumäne einer Kontrolle unterzogen. Bei dem 21jährigen Mann war ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Passau wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz offen. Er konnte die geforderte Geldstrafe von über 950 EUR aufbringen und in das Bundesgebiet einreisen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

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