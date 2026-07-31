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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zurückweisung in das Heimatland

Zittau (ots)

30.07.2026 | 14:00 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei hat am 30. Juli 2026 in Zittau zwei Georgier aufgegriffen, die um 14:00 Uhr mit ihrem VW Transporter über den Grenzübergang in der Friedensstraße aus Polen kommend eingereist waren und nicht über die erforderlichen Grenzübertrittspapiere verfügten. Die beiden 25- und 30-jährigen Männer hatten sich in der Vergangenheit länger unerlaubt im Bundesgebiet aufgehalten und sind laut Ausländerbehörde ausreisepflichtig. Die Bundespolizei prüft die Zurückweisung nach Georgien und ermittelt wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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