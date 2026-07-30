Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Nach Polen zurückgewiesen
Zittau (ots)
29.07.2026 | 17:35 Uhr | Zittau
Die Bundespolizei hat am 29. Juli 2026 in Zittau um 24:00 Uhr einen Kosovaren nach Polen zurückgewiesen, der einige Stunden zuvor ohne erforderlichen Aufenthaltstitel mit einem in Österreich zugelassenen VW Golf aus Polen kommend eingereist war.
Die Beamten kontrollierten den 39-Jährigen um 17:35 Uhr auf der B 178n bei Zittau und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der unerlaubten Einreise und wegen des unerlaubten Aufenthaltes ein.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell