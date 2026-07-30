Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Nach Polen zurückgewiesen

Zittau (ots)

29.07.2026 | 17:35 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei hat am 29. Juli 2026 in Zittau um 24:00 Uhr einen Kosovaren nach Polen zurückgewiesen, der einige Stunden zuvor ohne erforderlichen Aufenthaltstitel mit einem in Österreich zugelassenen VW Golf aus Polen kommend eingereist war.

Die Beamten kontrollierten den 39-Jährigen um 17:35 Uhr auf der B 178n bei Zittau und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der unerlaubten Einreise und wegen des unerlaubten Aufenthaltes ein.

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