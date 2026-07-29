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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260729 - 0966 Frankfurt - Seckbach: Mutmaßliche fahrlässige Brandstiftung durch Jugendliche

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Mittwochnachmittag (28. Juli 2026) brannte gegen 16:45 Uhr eine Grünfläche im Bereich des Siegfried-Gößling-Weg. Das Feuer konnte schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt.

Kurz vor dem Brand wurden in dem Bereich mehrere Jugendliche gesehen, die mit Feuerwerkskörpern hantiert haben sollen. Ob sie für den Brand verantwortlich sind, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die von dem Feuer zerstörte Fläche ist nach ersten Schätzungen rund 150 Quadratmeter groß.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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