Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schleuser mit Syrern gestoppt

Bautzen (ots)

30.07.2026 | 02:45 Uhr | Bautzen

Die Bundespolizei hat in der Nacht zum 30. Juli 2026 in Bautzen einen Schleuser und mehrere illegal aufhältige Syrer aufgegriffen.

Um 02:45 Uhr stoppten die Beamten einen in Schweden zugelassenen Ford S-Max mit sieben Insassen. Neben dem 19-jährigen schwedischen Fahrer syrischer Abstammung befanden sich unter den sechs syrischen Mitreisenden mindestens vier Personen, die keine den legalen Aufenthalt legitimierende Dokumente besitzen bzw. mit sich führten. Es handelt sich um drei Frauen und drei Männer im Alter zwischen 18 und 42 Jahren. Den ersten Ermittlungen zufolge leben die sechs Syrer in Schweden, teils als Asylbewerber, und wollten in Bautzen Verwandte besuchen.

Da der Aufgriff nicht unmittelbar mit einer illegalen Einreise in Verbindung gebracht werden kann, hat das Polizeirevier Bautzen die Ermittlungen wegen des Einschleusens von Ausländern und wegen des unerlaubten Aufenthalts übernommen. Diese dauern noch an und die Syrer müssen nach Schweden ausreisen.

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