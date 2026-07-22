Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wittlich - Sachbeschädigung an einem Fahrzeug in der Breslauer Straße

Wittlich (ots)

Am 21.07.2026 im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter die hintere Seitenscheibe eines PKW im Bereich der Breslauer Straße.

Die Hintergründe der Tat sind bisher noch unklar.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und ein mögliches Tatmittel wurde gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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